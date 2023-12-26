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26.12.2023  18:02   Рита Парфенова

У передмісті Харкова відключать світло й, можливо, воду: подробиці

Мешканцям одного з мікрорайону у Дергачах протягом доби відключать енергопостачання через ремонтні роботи

світло вода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
27 грудня, орієнтовно з 9:00 до 17:00, на території мікрорайону "Посьолок" у Дергачах буде відсутнє електропостачання та можуть спостерігатися проблеми з водопостачанням.
 
Відключення послуг пов'язано з проведенням фахівцями Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" регламентних ремонтних робіт з електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.

 

Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  відключення світла, харків
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