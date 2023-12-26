26.12.2023 17:42 Дмитро Колонєй

У метро Харкова продовжується концертний марафон «Разом до Перемоги!»

До 6 січня 2024 року в метро виступатимуть творчі колективи та майстри мистецтв Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент культури, у харківському метрополітені триває концертний марафон «Разом до Перемоги!», організований за ініціативою мера міста Ігоря Терехова.

В рамках проєкту до 6 січня 2024 року в метро виступатимуть творчі колективи та майстри мистецтв Харкова.

26 грудня, на станціях метрополітену виступатимуть артисти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка:

ст. м. «Університет» (з 17:30 по 18:10);

ст. м. «Історичний музей» (з 18:30 по 19:10).