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26.12.2023  17:42   Дмитро Колонєй

У метро Харкова продовжується концертний марафон «Разом до Перемоги!»

До 6 січня 2024 року в метро виступатимуть творчі колективи та майстри мистецтв Харкова.

Продовжується концертний марафон «Разом до Перемоги!». Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент культури, у харківському метрополітені триває концертний марафон «Разом до Перемоги!», організований за ініціативою мера міста Ігоря Терехова. 
 
В рамках проєкту до 6 січня 2024 року в метро виступатимуть творчі колективи та майстри мистецтв Харкова.  
 
 26 грудня, на станціях метрополітену виступатимуть артисти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка:
 
  • ст. м. «Університет» (з 17:30 по 18:10);
  • ст. м. «Історичний музей» (з 18:30 по 19:10).

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, марафон, харків
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