07.07.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Чат-бот «Харків – Твій дім» допоможе знайти найближче укриття

У чат-бот «Харків - Твій дім» внесли посилання на інформацію про укриття.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли розробники, в розділі меню «Життєзабезпечення та громадська безпека» можна знайти посилання на інформацію про найближчі укриття та об'єкти, які працюватимуть при виведенні з ладу критичної інфраструктури.

Також у розділі вказані контакти, куди можна повідомити про закрите укриття або його неналежний стан.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через закриття руху двома провулками тимчасово змінять маршрут тролейбуси.