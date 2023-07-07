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07.07.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Чат-бот «Харків – Твій дім» допоможе знайти найближче укриття

У чат-бот «Харків - Твій дім» внесли посилання на інформацію про укриття.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли розробники, в розділі меню «Життєзабезпечення та громадська безпека» можна знайти посилання на інформацію про найближчі укриття та об'єкти, які працюватимуть при виведенні з ладу критичної інфраструктури.
 
Також у розділі вказані контакти, куди можна повідомити про закрите укриття або його неналежний стан.
 
Чат-бот працює за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через закриття руху двома провулками тимчасово змінять маршрут тролейбуси.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, чат-бот
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