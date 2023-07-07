07.07.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові через закриття руху двома провулками тимчасово змінять маршрут тролейбуси

Як розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з кронування дерев. Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься вул. Кузнечною, вул. Університетською, Гімназійною набережною та іншими прилеглими вулицями.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух транспорту у пров. Соляниківському, на ділянці від пров. Лопатинського до пров. Подільського, та у пров. Лопатинському, на ділянці від вул. Кузнечної до пров. Соляниківського, буде заборонений з 10:00 до 14:00 години 8 липня.

На час проведення робіт тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за основним маршрутом;

№6: розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за основним маршрутом;

№49: розворотне коло «вул. Кутаїська» – вул. Тернопільська – Сімферопольське шосе – Мереф’янське шосе – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за основним маршрутом;

№304: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за основним маршрутом.