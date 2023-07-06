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06.07.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині відкрили рух транспорту на двох тимчасових переправах

Відкриття руху переправами значно поліпшить сполучення у двох громадах Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Завдяки західним партнерам підрядні організації звели понтонну переправу, яка покращить логістику в Чугуївському районі та полегшить логістичне сполучення з прикордонною Вовчанською громадою. 
Друга переправа знаходиться в Ізюмському районі. 
 
Були проведені наступні роботи:
 
  • влаштування земляного полотна
  • встановлення водопропускних труб
  • влаштування залізобетонних плит проїзду 
  • влаштування засобів організації дорожнього руху
 
Загалом у Харківській області  зруйновано 26 штучних споруд. Відновлено рух вже на 25 тимчасових переправах.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики продовжують відновлювати подачу світла у Харківській області.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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