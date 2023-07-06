    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На пляжі у Харкові загинув іноземець
06.07.2023  17:44   Дмитро Колонєй

На пляжі у Харкові загинув іноземець

У Харкові не вдалося врятувати молодого чоловіка.


На пляжі у Харкові загинув іноземець
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, харківським поліцейським о 14:30 16 липня 2023 року стало відомо про смерть молодого чоловіка на Журавлівському гідропарку.  27-річний громадянин Нігерії пішов купатися та потонув. Його витягли на берег у непритомному стані. Медики намагалися врятувати постраждалого, але він помер.
 

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює обставини загибелі  людини.

 

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, потонув, харків, іноземець, нігерія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.07 Надзвичайні події У Харкові застрелився поліцейський 28.06 Надзвичайні події Вбивство на Харківщині: зарізав знайомого та пішов спати 19.06 Надзвичайні події Новонарождена дівчинка померла у Харкові через невчасне діагностування захворювання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 