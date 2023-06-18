    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Неповнолітня дівчинка потонула у ставку на Харківщині
18.06.2023  21:17   Рита Парфенова

Неповнолітня дівчинка потонула у ставку на Харківщині

У місті Первомайському на місцевому ставку потонула неповнолітня дівчинка

потонула дівчинка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, 18 червня у м. Первомайському Лозівського району трапилась надзвичайна подія на місцевому ставку з народною назвою «Сиваш». Там під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка.

Люди намагались її врятувати. Проте на момент, коли дівчину вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя. Рятувальники не залучались.

Наразі поліція розслідує обставини смерті неповнолітньої мешканки міста Первомайський, повідомили у пресслужбі Нацполіції

Зі слів свідків, 12-річна дівчина пішла під воду під час плавання. Очевидці витягли дитину на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося.

Повідомлення про подію у місті Первомайський Харківської області надійшло до поліції 18 червня від лікарів швидкої допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Лозівського РВП та працівники ювенальної превенції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 березня у Куп'янському районі на водоймі потонув чоловік.

 

Тэги:  потонула, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 