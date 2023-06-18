18.06.2023 21:17 Рита Парфенова

Неповнолітня дівчинка потонула у ставку на Харківщині

У місті Первомайському на місцевому ставку потонула неповнолітня дівчинка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, 18 червня у м. Первомайському Лозівського району трапилась надзвичайна подія на місцевому ставку з народною назвою «Сиваш». Там під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка.

Люди намагались її врятувати. Проте на момент, коли дівчину вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя. Рятувальники не залучались.

Наразі поліція розслідує обставини смерті неповнолітньої мешканки міста Первомайський, повідомили у пресслужбі Нацполіції

Зі слів свідків, 12-річна дівчина пішла під воду під час плавання. Очевидці витягли дитину на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося.

Повідомлення про подію у місті Первомайський Харківської області надійшло до поліції 18 червня від лікарів швидкої допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Лозівського РВП та працівники ювенальної превенції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".