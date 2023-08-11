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11.08.2023  08:34   Рита Парфенова

На Харківщині у ставку потонула жінка

Потопельника з воді діставали водолази ДСНС

потонула
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
 
Повідомляється, що жінка 1982 року народження потонула у місцевому ставку села Чистоводівка Куньєвської громади Ізюмського району.
 
Місцеві рятувальники виїжджали для діставання з води тіла загиблої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за останній тиждень липня у Харківській області потонуло двоє людей.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  потонула, харків
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