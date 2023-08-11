11.08.2023 08:16 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 11 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла вранці 10 серпня у житловому секторі міста Куп’янська. Поблизу 5-поверхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 20 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.



Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до с. Подоли Куп’янського району. В результаті обстрілу був зруйнований будинок. На місці події загинула жінка та постраждав чоловік, який з пораненням госпіталізований до медзакладу.



Загалом протягом доби з 10 по 11 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

9 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 серпня 2023 року.