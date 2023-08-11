    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстрілювали Харківську область
11.08.2023  08:01   Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф родовжують тероризувати обстрілами населені пункті Харківщини.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка.
 
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.08 Армія На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога 09.08 Армія Сили оборони зупинили ворога на півдні Харківщини 08.08 Армія На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 