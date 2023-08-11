11.08.2023 07:30 Рита Парфенова

11 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.



Виготовлення вказівників із літерою «М» на Харківському авіаційному заводі (mirmetro.net)



1978 року почався регулярний рух поїздів на другій пусковій ділянці першої черги Харківського метрополітену. Було відкрито 5 станцій: "Комсомольська" (нині - "Палац Спорту"), "Радянської армії" (нині - "Армійська"), "Індустріальна" ("Імені А. С. Масельського"), "Тракторний завод", "Пролетарська" (нині – «Індустріальна»).



А в 1984 році ввійшла в дію перша пускова ділянка другої лінії метрополітену завдовжки 6,8 кілометра.



Нова лінія, відома зараз як Салтівська, на той момент включала 5 станцій: «Історичний музей», «Дзержинська» (зараз «Університет»), «Пушкінська», «Київська», «Барабашова», електродепо «Салтівське», об'єднані майстерні. Також між станціями «Київська» та «Барабашова» було збудовано критий метроміст, завдовжки трохи менше кілометра. Станція «Історичний музей» та станція «Радянська» (зараз – «Площа Конституції») утворили пересадочний вузол між першою та другою лінією Харківського метро.



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11 серпня православний світ святкує Різдво святителя Миколи Чудотворця, єпископа Мир Лікійських. Різдво Миколая Чудотворця було запроваджено у IX столітті разом із хрещенням Київської Русі. Під час правління Катерини І І у Російській імперії свято було скасоване, після чого про нього забули аж до ХХІ століття. У 2004 році Різдво Святителя Миколая Чудотворця було відновлене православною церквою.



Микола Чудотворець народився 258 року у місті Патарі, неподалік Лікії, що на південному узбережжі малоазійського півострова. Його батьки Феофан і Нонна були благочестивими і праведними християнами, але довгий час були бездітними, про що дуже сумували і постійно молилися Богові про послання їм дитини. Господь почув їх і послав їм сина, а вони дали обітницю присвятити єдину дитину служінню Богу.



Цього дня у храмах проводять церковні богослужіння, читають молитви та просять святого про заступництво. Миколі Чудотворцю підносять молитви про здоров'я, про зцілення хвороб, про захист від негараздів.



Як і в інші великі свята, на Різдво Миколи Чудотворця заборонено влаштовувати сварки, пліткувати, лаятись та пити спиртне. Поганою прикметою вважається відмова у допомозі тим, кому вона необхідна. Водночас не можна давати гроші у борг.



Під забороною — важка праця, робота на городі чи вдома, а також хатні клопоти — прання, прибирання. Жінкам не рекомендувалося займатися шиттям чи в'язати.



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До речі, сьогодні День святої Клари – покровительки телебачення, телефону та телеграфу.



Згідно з легендою, наприкінці життя її здоров'я сильно похитнулося, і вона вже не могла брати участь у месі. Проте зображення меси чарівним чином відбивалося на стіні її келії.



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11 серпня у світі відзначають День пісочниці (День кінетичного піску). Головна мета цього дня – популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Історія свята починається з 2020 року.



Цього дня прийнято фотографуватись із кінетичним (живим або розумним) піском і публікувати знімки у соцмережах із гештегом #KineticSandDay.



Кінетичний пісок – це розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% – зі силіконових масел. Головна відмінність від класичного піску – він не клеїться до шкіри та одягу, із нього легше ліпити фігури, а також він не містить речовин, у якому можуть розмножуватись бактерії.

Також цього дня

3114 року до н. е. відбулося початок Довгий рахунок у календарі майя.



1866 – у США відкрилася перша у світі ковзанка для катання на роликових ковзанах.



1877 – американський астроном Асаф Холл відкрив супутники Марса – Фобос та Деймос.



1906 – в Англії Юджин Ласт запатентував звукове кіно, чим позбавив глядачів гримас акторів.



1926 – компанія «Кодак» оголосила, що вона розпочала роботи зі створення кольорової кіноплівки.



1950 – народився Стівен Возняк, американський розробник комп'ютерів, співзасновник фірми Apple.



1969 - в одному з клубів Беверлі-Хіллз Дайана Росс вперше представила аудиторії групу "Jackson 5". Звичайно, найпрекрасніше враження на три з половиною сотні гостей справив 11-річний хлопчик на ім'я Майкл. Саме тоді він пройшов своє перше бойове хрещення.



1981 – було представлено персональний комп'ютер IBM PC.



1989 – пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.



2003 – українські війська запроваджено до Іраку для виконання миротворчої місії.



2011 – запроваджено інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.



2016 – Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.



Іменини відзначають: Анатолій, Веніамін, Данило, Клара, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій,Роман, Серафима, Феодотія.