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15.03.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області проходять пошуки потонулого чоловіка

Про подію правоохоронцям розповіла дружина загиблого.

затонув
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 14 березня у Куп'янському районі на водоймі потонув чоловік. Про трагедію поліцейських повідомила дружина загиблого громадянина. Пошуки тіла продовжуються досі.
 
Правоохоронці закликають бути уважними та дотримуватись правил поведінки на водоймах.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік чинив домашнє насильство щодо співмешканки.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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