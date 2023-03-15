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15.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік чинив домашнє насильство щодо співмешканки

Раніше засуджений кривдник систематично вчиняв акти насильства, погрожуючи розправою.

кривдник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
45-річний раніше судимий кривдник, систематично ображав свою співмешканку, висловлювався нецензурною лайкою, виганяв з дому, погрожував фізичною розправою. 56-річна жінка неодноразово зверталася до правоохоронців.
 
Щодо кривдника поліцейські у лютому склали 4 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Крім того, чоловіку неодноразово виписували терміновий заборонний припис.
 
Однак чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство щодо жінки.  23 лютого слідчим ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 126 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
 
14 березня правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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