15.03.2023 10:43 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: перші подробиці

Вранці 15 березня ворог вдарив ракетою по міській інфраструктурі Харкова



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , проце розповів мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

«В районі місця прильоту - жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура», - повідомив він.



За словами міського голови, в будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вранці 15 березня випустили кілька ракет в напрямку Харкова.



