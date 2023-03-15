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15.03.2023  10:43   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: перші подробиці

Вранці 15 березня ворог вдарив ракетою по міській інфраструктурі Харкова


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, проце розповів мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

«В районі місця прильоту - жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура», - повідомив він.

За словами міського голови, в будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вранці 15 березня випустили кілька ракет в напрямку Харкова.

 


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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