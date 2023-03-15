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15.03.2023  10:23   

Ворог завдав ракетного удару по Харкову

Уранці 15 березня військові рф завдали ракетного удару по Харкову.


Фото з відкритих джерел

За даними місцевих спостерігачів, окупанти вранці 15 березня випустили кілька ракет в напрямку Харкова, повідомляє РЕДПОСТ.

Вибух у місті було чутно о 10:16. Обстріл підтвердили у областній військовій адміністрації.

«Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях», - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько четвертої години ранку, 9 березня по місту Харкову було проведено ракетну атаку.

 


Тэги:  ракетний удар, харків, агресія росії
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