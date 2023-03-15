Ворог завдав ракетного удару по Харкову

Уранці 15 березня військові рф завдали ракетного удару по Харкову.
За даними місцевих спостерігачів, окупанти вранці 15 березня випустили кілька ракет в напрямку Харкова, повідомляє РЕДПОСТ.
Вибух у місті було чутно о 10:16. Обстріл підтвердили у областній військовій адміністрації.
«Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях», - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Якою б геніальною ні здавалася вам ідея, яка сьогодні прийде в голову, не поспішайте її реалізовувати. Сьогодні емоції переважують логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика.
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