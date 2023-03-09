09.03.2023 08:23 Рита Парфенова

Окупанти випустили по Харкову 15 ракет: попередні наслідки

Близько четвертої години ранку по місту Харкову було проведено ракетну атаку.



Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі ХОВА, ворог завдав біля 15 ударів по місту і області.



Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури.



Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. За словами волонтерки Наталії Попової, бійці ДСНС дітали з-під завалів двох людей. Одна людина отримала допомогу на місці. Одна госпіталізована, стан легкий.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.













