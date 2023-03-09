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09.03.2023  08:23   Рита Парфенова

Окупанти випустили по Харкову 15 ракет: попередні наслідки

Близько четвертої години ранку по місту Харкову було проведено ракетну атаку.


Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі ХОВА, ворог завдав біля 15 ударів по місту і області.

Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури.

Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. За словами волонтерки Наталії Попової, бійці ДСНС дітали з-під завалів двох людей. Одна людина отримала допомогу на місці. Одна госпіталізована, стан легкий.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.





 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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