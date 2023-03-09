Окупанти випустили по Харкову 15 ракет: попередні наслідки

Близько четвертої години ранку по місту Харкову було проведено ракетну атаку.
Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі ХОВА, ворог завдав біля 15 ударів по місту і області.
Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури.
Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. За словами волонтерки Наталії Попової, бійці ДСНС дітали з-під завалів двох людей. Одна людина отримала допомогу на місці. Одна госпіталізована, стан легкий.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.
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