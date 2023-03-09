09.03.2023 08:35 Рита Парфенова

Через ракетну атаку у Харкові зміни у русі міського транспорту

Уранці 9 березня у Харкові працюють тільки пасажирські автобуси – вони вийшли на маршрути по схемі блек-ауту.



Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі міськради, внаслідок ворожих обстрілів енергоструктури у Харкові не працює наземний електротранспорт.



Замість нього на маршрути виведені автобуси по схемі блек-ауту.



Також не перевозить пасажирів метрополітен - підземка працює у режимі укриття.



Над усуненням наслідків оркостанських обстрілів працюють усі комунальні та енергослжби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько четвертої години ранку 9 березня по місту Харкову було проведено ракетну атаку.



