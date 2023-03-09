Через ракетну атаку у Харкові зміни у русі міського транспорту

Уранці 9 березня у Харкові працюють тільки пасажирські автобуси – вони вийшли на маршрути по схемі блек-ауту.
Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі міськради, внаслідок ворожих обстрілів енергоструктури у Харкові не працює наземний електротранспорт.
Замість нього на маршрути виведені автобуси по схемі блек-ауту.
Також не перевозить пасажирів метрополітен - підземка працює у режимі укриття.
Над усуненням наслідків оркостанських обстрілів працюють усі комунальні та енергослжби.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько четвертої години ранку 9 березня по місту Харкову було проведено ракетну атаку.
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