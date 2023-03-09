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09.03.2023  08:35   Рита Парфенова

Через ракетну атаку у Харкові зміни у русі міського транспорту

Уранці 9 березня у Харкові працюють тільки пасажирські автобуси – вони вийшли на маршрути по схемі блек-ауту.


Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі міськради, внаслідок ворожих обстрілів енергоструктури у Харкові не працює наземний електротранспорт.

Замість нього на маршрути виведені автобуси по схемі блек-ауту.

Також не перевозить пасажирів метрополітен - підземка працює у режимі укриття.

Над усуненням наслідків оркостанських обстрілів працюють усі комунальні та енергослжби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько четвертої години ранку 9 березня по місту Харкову було проведено ракетну атаку.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  транспорт, рух, харків, ракетна атака, агрессия россии
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