На Харківщині діють обмеження у енергопостачанні

Протягом доби 9 березня у Харкові та області застосовані обмеження споживання електроенергії.
Обмеження водяться через ракетну атаку вранці 9 березня, повідомляє РЕДПОСТ. з посиланням на Укренерго.
На підприємстві зазначили, що для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється.
Водночас внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.
Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.
Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.
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