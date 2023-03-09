09.03.2023 09:07 Рита Парфенова

На Харківщині діють обмеження у енергопостачанні

Протягом доби 9 березня у Харкові та області застосовані обмеження споживання електроенергії.

Обмеження водяться через ракетну атаку вранці 9 березня, повідомляє РЕДПОСТ. з посиланням на Укренерго.



На підприємстві зазначили, що для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється.



Водночас внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.



Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.



