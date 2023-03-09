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09.03.2023  09:07   Рита Парфенова

На Харківщині діють обмеження у енергопостачанні

Протягом доби 9 березня у Харкові та області застосовані обмеження споживання електроенергії.

відключення світла

Обмеження водяться через ракетну атаку вранці 9 березня, повідомляє РЕДПОСТ. з посиланням на Укренерго.

На підприємстві зазначили, що для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється.

Водночас внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків
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