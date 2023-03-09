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09.03.2023  09:29   Рита Парфенова

Про руйнації після ракетного удару по Харкову та області розповіли в ХОВА

Вранці 9 березня отримали поранення двоє людей після прильоту російської ракети.


Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ в пресслужбі ХОВА, близько четвертої години ранку по місту Харкову та області зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Внаслідок масованого ракетного удару є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, в м. Харків пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці.

Ще 1 ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.

У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Тривають роботи з ліквідації наслідків влучань. На місці працюють усі екстрені служби.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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