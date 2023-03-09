Затримуються потяги з Харкова до Одеси та Київа: оновлений розклад

У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, спізднюються за розкладом 15 потягів в Україні.
Як повідомили РЕДПОСТ в Укрзалізниці, ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують.
Станом на 09:00 в дорозі знаходяться 73 поїзди, з них 12 спізнюються на 60+ хвилин, ще 3 - на 30+ хвилин.
№119/120 Львів Запоріжжя +4:53
№91/92 Харків Одеса +3:33
№191/192 Краматорськ Одеса +3:33
№53/54 Одеса Дніпро +3:24
№769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49
№729/730 Черкаси Київ +2:01
№7/8 Чернівці Київ +1:49
№7/8 Одеса Харків +1:38
№29/30 Ужгород Київ +1:27
№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18
№749/750 Київ Відень +1:09
№111/112 Київ Ізюм +1:05
№725/726 Харків Київ +0:57
№31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47
№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.
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Дивний день, коли жити з людьми буде легше, ніж звичайно. Тож якщо хочете з кимось домовитися, знайти вирішення проблеми, варто зробити це саме сьогодні.
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