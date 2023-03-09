09.03.2023 09:42 Рита Парфенова

Затримуються потяги з Харкова до Одеси та Київа: оновлений розклад

У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, спізднюються за розкладом 15 потягів в Україні.



t.me/UkrzalInfo

Як повідомили РЕДПОСТ в Укрзалізниці, ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують.



Станом на 09:00 в дорозі знаходяться 73 поїзди, з них 12 спізнюються на 60+ хвилин, ще 3 - на 30+ хвилин.

Спізднюються наступні потяги:

№119/120 Львів Запоріжжя +4:53

№91/92 Харків Одеса +3:33

№191/192 Краматорськ Одеса +3:33

№53/54 Одеса Дніпро +3:24

№769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49

№729/730 Черкаси Київ +2:01

№7/8 Чернівці Київ +1:49

№7/8 Одеса Харків +1:38

№29/30 Ужгород Київ +1:27

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18

№749/750 Київ Відень +1:09

№111/112 Київ Ізюм +1:05

№725/726 Харків Київ +0:57

№31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30



Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.



