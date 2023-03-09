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09.03.2023  10:08   Рита Парфенова

Харків на ранок 9 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 8 по 9 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, які сталися внаслідок масованого ракетного удару


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 9 березня.

Близько 4-ї години ранку 9 березня м. Харків та Харківська область піддалась масованій ракетній атаці з боку російських загарбників. В результаті влучань були вражені об’єкти критичної інфраструктури, де сталося 2 пожежі.

Одна з ракет потрапила на приватне подвір’я у селищі Пісочин. Вибухом пошкоджено декілька приватних житлових будинків, розташованих поруч. 2 жінки отримали легкі тілесні ушкодження. Одну з них госпіталізовано до лікувального закладу.

Загалон за добу з 8 по 9 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ракетні атаки ворога;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
2 – на перевірку місць влучання ворожих ракет;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок масованого ракетного удару по Харкову та області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.


 


Источник:   ГУ ДСНСhttps://t.me/DSNS_Kharkiv/3388
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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