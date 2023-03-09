09.03.2023 10:21 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, як відновлюють тепло- та енергопостачання у Харкові

Після масованого ракетного удару 9 березня у Харкові немає світла, води й опалення, не ходить електротранспорт.



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Як відновлюється житлово-комунальная сфера, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.



Мер міста зазначив, що ворог наніс 11 ракетних ударів по місту Харкову, внаслідок чого була пошкоджена критична інфраструктура.



Постраждали ТЕЦ і трансформаторні підстанції, через що місто було знеструмлене. Зараз важливі інфраструктурні об’єкти та лікарні працюють на генераторах, в т. ч. магазини, аптеки та АЗС.

За його словами, оскільки метрополітен і наземний електротранспорт не курсують, людей перевозять муніципальні автобуси. Крім того, мер зазначив, що для містян у штатному режимі працюють пункти видачі гарячого харчування.



«Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням електропостачання. Ми вважаємо, що ситуація - складна, але спільними зусиллями нам вдасться у більш-менш стислий термін дати світло. Працюємо над відновленням тепла, водопостачання припинене, але у всіх районах будуть виставлені водовозки», - наголосив мер міста.



Ігор Терехов повідомив, що постраждалих харків’ян через ракетну атаку немає, але двоє мешканців області знаходяться у лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок масованого ракетного удару по Харкову та області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.



