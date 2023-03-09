09.03.2023 10:57 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 8 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 102 вибухових предмети.



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У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 8 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,5 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 0,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 102 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.



Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1908,6 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 792 км ЛЕП, 157,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 тис. 155 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок масованого ракетного удару по Харкову та області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.









