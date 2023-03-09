На Харківщині оперативну інформацію повідомлятимуть по радіо: список частот

У разі відсутності електроенергії чи мобільного зв’язку жителі області отримають оперативну інформацію по радіо
З переліком доступних частот радіостанцій можна ознайомитися за посиланням.
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Дивний день, коли жити з людьми буде легше, ніж звичайно. Тож якщо хочете з кимось домовитися, знайти вирішення проблеми, варто зробити це саме сьогодні.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
День народження Тараса Шевченко відзначають тисячі шанувальників творчості поета, філософа та просвітителя.
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