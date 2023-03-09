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09.03.2023  10:58   Рита Парфенова

На Харківщині оперативну інформацію повідомлятимуть по радіо: список частот

У разі відсутності електроенергії чи мобільного зв’язку жителі області отримають оперативну інформацію по радіо

радіочастоти

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Інформування громадян міста та області здійснюється через радіостанції Суспільного мовника, а також військової радіостанції України «Армія FM».

З переліком доступних частот радіостанцій можна ознайомитися за посиланням.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині російські агресори можуть здійснювати своє мовлення під фейковою назвою «Слобожанське FM».

 


Источник:   ХОВА
 Тэги:  радіо, харків
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