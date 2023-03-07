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07.03.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Окупанти в Харківській області можуть організовувати радіомовлення під фейковою назвою

На Харківщині російські агресори можуть здійснювати своє мовлення під фейковою назвою «Слобожанське FM».

хакер
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що ефіри на хвилі 100 МГц ведуть не українські журналісти. Ворог дезінформує населення Харківщини, використовуючи частоти FM-діапазону, на яких транслює фейкові новини.
 
Слухайте лише перевірену інформацію:
 
  • Балаклія – 104,9 МГц; 
  • Зміїв – 90,8 МГц; 
  • Близнюки, Лозова – 100,1 МГц; 
  • Барвінкове – 103,4 МГц.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою.


Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків, радіо
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