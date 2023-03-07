07.03.2023 16:00 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть чоловіка, який перейшов на бік окупантів
Чекає на суд чоловік, який працював у псевдоправоохоронному органі загарбників під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харкістку прокуратуру, 37-річний чоловік під час окупації Куп’янська співпрацював з ворогом:
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добровільно прибув до так званої "народної міліці"
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подав документи до «відділу кадрів» фейкового органу, аби стати правоохоронцем.
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зайняв посаду «в. о. полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
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патрулював місто
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перевіряв документи у інших людей
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за свою роботу отримував зарплату в розмірі 40 тисяч російських рублів.
«Службові обов’язки» чоловік виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили колаборанта.
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині жінка допомогала ворогу та знищувала українську символіку.
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