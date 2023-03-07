07.03.2023 16:00 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який перейшов на бік окупантів

Чекає на суд чоловік, який працював у псевдоправоохоронному органі загарбників під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харкістку прокуратуру, 37-річний чоловік під час окупації Куп’янська співпрацював з ворогом:

добровільно прибув до так званої "народної міліці"

подав документи до «відділу кадрів» фейкового органу, аби стати правоохоронцем.

зайняв посаду «в. о. полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

патрулював місто

перевіряв документи у інших людей

за свою роботу отримував зарплату в розмірі 40 тисяч російських рублів.

«Службові обов’язки» чоловік виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили колаборанта.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



