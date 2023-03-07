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07.03.2023  16:00   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який перейшов на бік окупантів

Чекає на суд чоловік, який працював у псевдоправоохоронному органі загарбників під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харкістку прокуратуру, 37-річний чоловік під час окупації Куп’янська співпрацював з ворогом:
  • добровільно прибув до так званої "народної міліці"
  • подав документи до «відділу кадрів» фейкового органу, аби стати правоохоронцем.
  • зайняв посаду «в. о. полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
  • патрулював місто
  • перевіряв документи у інших людей
  • за свою роботу отримував зарплату в розмірі 40 тисяч російських рублів.
 
«Службові обов’язки» чоловік виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили колаборанта.
 
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп’янськ
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