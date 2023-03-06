06.03.2023 12:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині жінка займалася реєстрацією кореспонденції та підготовкою документів окупантів
За даними дізнання, під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно погодилась співпрацювати з ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
36-річна жінка обійняла посаду «исполняющей обязанности специалиста отдела культуры, молодежи и спорта Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» при окупаційній адміністрації держави-агресора.
Колаборантка займалась реєстрацією кореспонденції та підготовкою документів, пов’язаних з діяльністю відділу.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 36-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що поплічника окупантів, який займався
військовою логістикою, викрила СБУ на Харківщині.
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