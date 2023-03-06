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06.03.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка займалася реєстрацією кореспонденції та підготовкою документів окупантів

За даними дізнання, під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно погодилась співпрацювати з ворогом.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
36-річна жінка обійняла посаду «исполняющей обязанности специалиста отдела культуры, молодежи и спорта Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» при окупаційній адміністрації держави-агресора.
 
Колаборантка займалась реєстрацією кореспонденції та підготовкою документів, пов’язаних з діяльністю відділу.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 36-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поплічника окупантів, який займався військовою логістикою, викрила СБУ на Харківщині.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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