Поплічника окупантів, який займався військовою логістикою, викрила СБУ на Харківщині

На Куп’янщині виявлено ще одного колаборанта, який добровільно пішов на співпрацю з російськими військами.
На керівний посаді зрадник допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. А саме:
Після деокупації регіону, зловмисник переховувався від правосуддя, однак співробітники спецслужби встановили його місцезнаходження та затримали.
Наразі зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Харківщини будував блокпости та ремонтував техніку військовим рф.
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