06.03.2023 11:02 Рита Парфенова

Поплічника окупантів, який займався військовою логістикою, викрила СБУ на Харківщині

На Куп’янщині виявлено ще одного колаборанта, який добровільно пішов на співпрацю з російськими військами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Як повідомив Владислав Абдула, посібником військових рф виявився41-річний мешканець смт. Куп’янськ-Вузловий.

Після окупації населеного пункту чоловік прийняв пропозицію стати керівником бази палива виробничого підрозділу «Локомотивное депо Купянск» так званого державного підприємства «Купянская железная дорога» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

На керівний посаді зрадник допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. А саме:

організовував перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів за допомогою залізничного транспорту з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

здійснював відповідальне зберігання дизельного палива в стаціонарних резервуарах виробничого підрозділу «Локомотивное депо Купянск», з метою його використання збройними силами рф для екіпірування військової техніки та броньованого поїзду.

організував передачу устаткування та товарно-матеріальних цінностей місцевого підрозділу АТ Укрзалізниці в користування країни-агресора.

Після деокупації регіону, зловмисник переховувався від правосуддя, однак співробітники спецслужби встановили його місцезнаходження та затримали.



Наразі зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.



Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Харківщини будував блокпости та ремонтував техніку військовим рф.

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