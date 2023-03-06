06.03.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Вихідний чи ні: українці в Дії визначилися щодо 8 березня

За парламентської ініціативи щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний 8 березня, громадяни могли долучіться до опитування через застосунок Дія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

За даними Міністерства, українці проголосували так:

1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним;

703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем;

ще 110+ тисяч українців не визначилися.

Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.

Крім цього зазначається, що це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в Дії. У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців.



