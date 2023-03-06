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06.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Вихідний чи ні: українці в Дії визначилися щодо 8 березня

За парламентської ініціативи щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний 8 березня, громадяни могли долучіться до опитування через застосунок Дія.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
За даними Міністерства, українці проголосували так:
 
  • 1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним;
  • 703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем; 
  • ще 110+ тисяч українців не визначилися.
Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.
 
Крім цього зазначається, що це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в Дії. У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія, голосування, 8 березня
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