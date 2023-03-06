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06.03.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС отримали сертифікати на житло

Урочиста церемонія присвоєння перших та чергових спеціальних звань середнього начальницького складу служби цивільного захисту рятувальникам Харківщини, відбулася сьогодні, 6 березня, у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Харківські рятувальники
 
Начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв особисто вручив офіцерські погони 12-м підлеглим, котрі проявили високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків.
 
Також Олександр Васильович вручив заохочувальну відзнаку «ХРЕСТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК» від Командувача Сухопутних військ ЗСУ своєму першому заступнику Сергію Чабаню.
 
Харківські рятувальники
 
Крім цього на церемонії двоє співробітників Харківського гарнізону ДСНС отримали від Голови наглядової ради приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» Олександра Харченка сертифікати на власні квартири.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вогнеборці з Харкова гасили пожежу у приватному будинку селища Бабаї.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харків, дснс, сертифікат
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