06.03.2023 08:35 Рита Парфенова

Під Харковом палили багаття і спалили будинок

Вогнеборці з Харкова гасили пожежу у приватному будинку селища Бабаї

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області, майже три години рятувальники чотирьох пожежних відділень Харкова гасили пожежу, яка трапилась внаслідок необережності з відкритим вогнем.

Виклик на пожежу у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади рятівники отримали 5 березня 19:52.

На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило майже всю площу оселі у 150 кв.м.

Рятувальники 4 оперативних відділень ДСНС з Харкова спільними зусиллями о 20:58 локалізували та о 22:47 ліквідували дану пожежу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 березня виникла масштабна пожежа у складському приміщенні на проспекті Льва Ландау в Харкові.



