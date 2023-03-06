    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом палили багаття і спалили будинок
06.03.2023  08:35   Рита Парфенова

Під Харковом палили багаття і спалили будинок

Вогнеборці з Харкова гасили пожежу у приватному будинку селища Бабаї

пожежа у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області, майже три години рятувальники чотирьох пожежних відділень Харкова гасили пожежу, яка трапилась внаслідок необережності з відкритим вогнем.

Виклик на пожежу у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади рятівники отримали 5 березня 19:52.

На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило майже всю площу оселі у 150 кв.м.

Рятувальники 4 оперативних відділень ДСНС з Харкова спільними зусиллями о 20:58 локалізували та о 22:47 ліквідували дану пожежу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 березня виникла масштабна пожежа у складському приміщенні на проспекті Льва Ландау в Харкові.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Надзвичайні події Тіло жінки знайли на згарищі у селі Харківської області 06.03 Надзвичайні події Харків на ранок 6 березня. Оперативна обстановка від ДСНС 05.03 Надзвичайні події У Харкові сталася масштабна пожежа
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 