Під Харковом палили багаття і спалили будинок

Вогнеборці з Харкова гасили пожежу у приватному будинку селища Бабаї
Виклик на пожежу у приватному будинку на вул. Командарма Шумілова, 96 у селищі Бабаї Височинської громади рятівники отримали 5 березня 19:52.
На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило майже всю площу оселі у 150 кв.м.
Рятувальники 4 оперативних відділень ДСНС з Харкова спільними зусиллями о 20:58 локалізували та о 22:47 ліквідували дану пожежу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 березня виникла масштабна пожежа у складському приміщенні на проспекті Льва Ландау в Харкові.
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