06.03.2023 08:28 Рита Парфенова

Приїжджого з гранатою зупинили в метро Харкова

Чоловік із Львівської області переміщався по харківському метро з корпусом бойової гранати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошка.

Він розповів, що на одній зі станцій метро п рацівники відділу поліції в метрополітені викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів.

У 23-річного мешканця Дрогобича Львівської області правоохоронці вилучили корпус гранати Ф-1.

Поліція поліція почала розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 березня 2023 року під час огляду автомобіля ВАЗ в особистих речах 45-річного чоловіка поліцейські найшли зброю та набої. Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили два гранатомети, гранату із запалом та майже дві з половиною тисячі набоїв різного калібру.



