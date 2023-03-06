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06.03.2023  08:28   Рита Парфенова

Приїжджого з гранатою зупинили в метро Харкова

Чоловік із Львівської області переміщався по харківському метро з корпусом бойової гранати.

граната ф1

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошка.

Він розповів, що на одній зі станцій метро працівники відділу поліції в метрополітені викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів.
 
У 23-річного мешканця Дрогобича Львівської області правоохоронці вилучили корпус гранати Ф-1.

Поліція поліція почала розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 березня 2023 року під час огляду автомобіля ВАЗ в особистих речах 45-річного чоловіка поліцейські найшли зброю та набої. Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили два гранатомети, гранату із запалом та майже дві з половиною тисячі набоїв різного калібру.


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  граната, харків
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