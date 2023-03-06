Приїжджого з гранатою зупинили в метро Харкова

Чоловік із Львівської області переміщався по харківському метро з корпусом бойової гранати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошка.
Поліція поліція почала розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 березня 2023 року під час огляду автомобіля ВАЗ в особистих речах 45-річного чоловіка поліцейські найшли зброю та набої. Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили два гранатомети, гранату із запалом та майже дві з половиною тисячі набоїв різного калібру.
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