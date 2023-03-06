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06.03.2023  08:04   Рита Парфенова

На Харківщині збили два «шахеди»

Увечері 5 березня над Харківською областю були сбиті два російських безпілотники Shahed.

безпілотники Shahed
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.
 
Спочітку він повідомляв, що близько 22.30 ворожі безпілотники залетіли на Харківщину й помічені в районі міста Мерефа.
 
Піздніше бригадний генерал прозвітував про їх знищення.
 
«Ворожі БПЛА котрі йшли в районі Балаклеї та Змійова - знешкодженно», – написав Сергій Мельник.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники розповідають що у рф брешуть про успішний наступ по телебаченню.

 


Источник:   Телеграм/Сергій Мельник
 Тэги:  бізпілотник, харків, агрессия россии
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