На Харківщині збили два «шахеди»

Увечері 5 березня над Харківською областю були сбиті два російських безпілотники Shahed.
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День вдалий для просування ідей, переговорів, пошуку компромісів. Але особливу радість сьогодні обіцяє доставити спілкування з коханою людиною.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без істотних опадів.
День зубного лікаря вперше відзначили у США, але гарну традицію швидко перейняли в інших країнах.
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