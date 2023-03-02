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02.03.2023  20:09   Дмитро Колонєй

Загарбники розповідають що у РФ брешуть про успішний наступ по телебаченню (відео)

Про це та можливий наступ у березні - у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає другу про «знайомство» з HIMARS та розмірковує про новий наступ у березні, тиск та чергове постачання зброї для ЗСУ:
 
  • окупанти поїхали до Кремінної на базу заночувати, і по ним відпрацювала українська артилерія з РСЗО HIMARS, в результаті — дев’ять 200-х росіян;
  • «прорывы так, идут, бл*, то с левого, то с правого фланга — мобильными группами прорываються, п*дарасы, пытаются»;
  • «по телеку показывают «все за*бись, мы наступаем»;
  • «в марте месяце, весна, опять будет грязь, бл*дь — ни танки не пройдут, них*я»;
  • контрактники рассказали, что самая масса войны будет в марте месяце, попрем - что те на нас, что мы а них
  • окупант розповідає, що українським силам оборони збираються відправити 32 «леопарди»;
  • «танки какие-то новые, короче, им дали, «укропам»».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни намагаються розпалити нову пожежу в Європі

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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