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02.03.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Комунальники прочистили зливи на низці вулиць Харкова (фото)

Про моніторінг каналізаційних мереж Харкова поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Прочистили зливи на низці вулиць Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» фахівці підприємства
 
  • очистили дощоприймальні та оглядові колодязі на пр. Олесандрівському та вул. Гвардійців Широнінців. 
  • промили ділянку зливостоку на вул. Фонвізіна,
  • відремонтували оглядовий та дощоприймальний колодязі на вул. Клочківській, вул. Фонвізіна, пл. Сергіївській. 
Прочистили зливи на низці вулиць Харкова комунальники
 
Прочистили зливи на низці вулиць Харкова комунальники
 
З початку року бригади КВЗК прочистили::
 
  • близько 1,1 тис. дощоприймальних грат,
  • 2, 8 тис. оглядових та дощоприймальних колодязів,
  • 3,9 тис. м зливостоків та поперечних підключень.
  • відремонтували 100 колодязів
  • очистили від сміття схили берегів площею 204 тис. кв. м.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків
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