02.03.2023 19:31 Дмитро Колонєй

Комунальники прочистили зливи на низці вулиць Харкова (фото)

Про моніторінг каналізаційних мереж Харкова поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» фахівці підприємства

очистили дощоприймальні та оглядові колодязі на пр. Олесандрівському та вул. Гвардійців Широнінців.

промили ділянку зливостоку на вул. Фонвізіна,

відремонтували оглядовий та дощоприймальний колодязі на вул. Клочківській, вул. Фонвізіна, пл. Сергіївській.

З початку року бригади КВЗК прочистили::

близько 1,1 тис. дощоприймальних грат,

2, 8 тис. оглядових та дощоприймальних колодязів,

3,9 тис. м зливостоків та поперечних підключень.

відремонтували 100 колодязів

очистили від сміття схили берегів площею 204 тис. кв. м.



