Харків без снігу та ожеледі: як працюють комунальники (фото)

1954 робітників комунальних підприємств Харкова зранку 2 березня задіяні у роботах з прибирання снігу та льоду у місті.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міськраду, також працює 24 одиниці автотракторної техніки та 26 засобів малої механізації.
Комунальні служби прибирають сніг у місті:
У середу було очищено 6691 прибудинкову територію, а біля 4596 будинків дворові робітники посипали тротуари піщано-сольовою сумішшю. Також комунальники очистили 602 тис. кв. м тротуарів у парках, скверах тощо.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проти ночі 2 березня оперативно локалізували дефект на магістралі діаметром 530 мм.
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