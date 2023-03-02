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02.03.2023  12:21   Рита Парфенова

Харків без снігу та ожеледі: як працюють комунальники (фото)

1954 робітників комунальних підприємств Харкова зранку 2 березня задіяні у роботах з прибирання снігу та льоду у місті.

У Харкові комунальники прибирають сніг та лід з вулиць міста

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міськраду, також працює 24 одиниці автотракторної техніки та 26 засобів малої механізації.

Комунальні служби прибирають сніг у місті:

  • на прибудинкових територіях, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1690 дворових робітників.
  • 264 особи та 24 одиниці автотракторної техніки працюють на об’єктах СКП «Харківзеленбуд».

У Харкові комунальники прибирають сніг та лід з вулиць міста

У  середу було очищено 6691 прибудинкову територію, а біля 4596  будинків дворові робітники посипали тротуари піщано-сольовою сумішшю. Також комунальники очистили 602 тис. кв. м тротуарів у парках, скверах тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проти ночі 2 березня оперативно локалізували дефект на магістралі діаметром 530 мм.

У Харкові комунальники прибирають сніг та лід з вулиць міста

У Харкові комунальники прибирають сніг та лід з вулиць міста У Харкові комунальники прибирають сніг та лід з вулиць міста

У Харкові комунальники прибирають сніг та лід з вулиць міста


Источник:   ХМР
 Тэги:  прибирання снігу, харків
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