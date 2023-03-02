02.03.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові на залізничному вокзалі відкрилася виставка

Виставка розповідає про насильство з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укрзалізницю».

Виставка "Вишиті болем" відкрилася на залізничних вокзалах України. Зокрема у Харкові, Дніпрі, Одесі, Сумах та Чернігові.

Мета виставки-розповісти суспільству про сексуальне насильство з боку російських окупантів.

«Історії зі збірних образів людей, котрі пережили сексуальне насильство під час війни, переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках», - йдеться у повідомленні.

Мистецький проєкт «Вишиті болем» створено у межах проєкту «Жіноче лідерство: на шляху відновлення України», що фінансується Урядом Великої Британії та впроваджується організацією Пакт й консалтинговою агенцією One Health.

Виставка триватиме до 15 березня, повністю ознайомитись з історіями можна на сайті



