    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові на залізничному вокзалі відкрилася виставка
02.03.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові на залізничному вокзалі відкрилася виставка

Виставка розповідає про насильство з боку російських окупантів.

виставка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укрзалізницю».
 
Виставка "Вишиті болем" відкрилася на залізничних вокзалах України. Зокрема у Харкові, Дніпрі, Одесі, Сумах та Чернігові.
 
Мета виставки-розповісти суспільству про сексуальне насильство з боку російських окупантів.
 
 «Історії зі збірних образів людей, котрі пережили сексуальне насильство під час війни, переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках», - йдеться у повідомленні.
 
Мистецький проєкт «Вишиті болем» створено у межах проєкту «Жіноче лідерство: на шляху відновлення України», що фінансується Урядом Великої Британії та впроваджується організацією Пакт й консалтинговою агенцією One Health. 
 
Виставка триватиме до 15 березня, повністю ознайомитись з історіями можна на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків.
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харків, вокзал, виставка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.03 ЖКГ Харків без снігу та ожеледі: як працюють комунальники (фото) 02.03 ЖКГ Вночі у Харкові ликвідували аварію на тепломагістралі 02.03 Суспільство Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 