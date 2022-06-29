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29.06.2022  11:45   Виталий Хиневич

Харьковский железнодорожной вокзал попал в рейтинг лучших в стране

Украинцы отдали свое предпочтение железнодорожным вокзалам.

Укрзалізниця
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».
 
Сообщается, что «Укрзалізниця» составила рейтинг лучших железнодорожных вокзалов и поездов страны.
 
Данный рейтинг составлен на основании отзывов пассажиров, оставленных ими через QR-коды на вокзалах и вагонах поездов. 
 
Лучшие железнодорожные вокзалы в Украине :
 
  • Харьков;
  • Одесса;
  • Запорожье;
  • Ровно;
  • Ивано-Франковск.
Перечень поездов, которые получили лучшие оценки пассажиров:
 
  • №91/92 Харьков — Одесса;
  • №749 Киев - Ивано-Франковск;
  • №43 Ивано-Франковск - Киев;
  • №236/235 Одесса — Черновцы;
  • №233 Покровск - Днепр.

Напомним, харьковчане могут поддержать свой город в онлайн-голосовании.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, вокзал
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