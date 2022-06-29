29.06.2022 11:45 Виталий Хиневич
Харьковский железнодорожной вокзал попал в рейтинг лучших в стране
Украинцы отдали свое предпочтение железнодорожным вокзалам.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Укрзалізницю».
Сообщается, что «Укрзалізниця» составила рейтинг лучших железнодорожных вокзалов и поездов страны.
Данный рейтинг составлен на основании отзывов пассажиров, оставленных ими через QR-коды на вокзалах и вагонах поездов.
Лучшие железнодорожные вокзалы в Украине :
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Харьков;
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Одесса;
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Запорожье;
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Ровно;
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Ивано-Франковск.
Перечень поездов, которые получили лучшие оценки пассажиров:
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№91/92 Харьков — Одесса;
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№749 Киев - Ивано-Франковск;
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№43 Ивано-Франковск - Киев;
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№236/235 Одесса — Черновцы;
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№233 Покровск - Днепр.
Напомним, харьковчане могут поддержать свой город в онлайн-голосовании.
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