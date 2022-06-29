29.06.2022 12:00 Виталий Хиневич
СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании
Гендиректора задержали в Киеве.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что СБУ задержала генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью около полумиллиона долларов США. Эта авиатехника должна была быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии россии.
В свою очередь владелец компании зарабатывал десятки миллионов гривен на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки.
Установлено, что в 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании.
Согласно условиям заключенного договора в случае введения военного положения и обязывалось вернуть воздушные суда на базовый аэродром.
Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других виновных лиц и возвращению вертолетов в собственность государства.
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