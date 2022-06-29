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29.06.2022  12:00   Виталий Хиневич

СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании

Гендиректора задержали в Киеве.

СБУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ.
 
Сообщается, что СБУ задержала генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью около полумиллиона долларов США. Эта авиатехника должна была быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии россии.
 
В свою очередь владелец компании зарабатывал десятки миллионов гривен на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки.
 
Установлено, что в 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании.
 
Согласно условиям заключенного договора в случае введения военного положения и обязывалось вернуть воздушные суда на базовый аэродром.
 
Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей.
 
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других виновных лиц и возвращению вертолетов в собственность государства.
 
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, криминал
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