29.06.2022 12:15 Виталий Хиневич

Мобильные операторы Украины и Евросоюза подписали соглашение

Международный роуминг станет доступнее для украинцев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что с 24 февраля вынужденно покинуло Украину более 7 миллионов людей. Для того чтобы каждый украинец мог звонить по телефону родным, мобильные операторы Украины и Евросоюза подписали совместное заявление.

К ней присоединились Киевстар, Vodafone и lifecell, а со стороны ЕС более 30 операторов. Так граждане Украины могут звонить по телефону домой родным с европейских SIM-карт по ценам украинских операторов.