    
Главная Новости Харькова Общество Мобильные операторы Украины и Евросоюза подписали соглашение
29.06.2022  12:15   Виталий Хиневич

Мобильные операторы Украины и Евросоюза подписали соглашение

Международный роуминг станет доступнее для украинцев.

Мобильные операторы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
 
Сообщается, что с 24 февраля вынужденно покинуло Украину более 7 миллионов людей. Для того чтобы каждый украинец  мог звонить по телефону родным, мобильные операторы Украины и Евросоюза подписали совместное заявление.
 
К ней присоединились Киевстар, Vodafone и lifecell, а со стороны ЕС более 30 операторов. Так граждане Украины могут звонить по телефону домой родным с европейских SIM-карт по ценам украинских операторов.
 
Напомним, в «Дії» можно зарегистрировать номер мобильного оператора lifecell.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации Украины
 Тэги:  мобильные операторы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.12 Власть Мобильных операторов хотят штрафовать за рассылку спама. Подробности нового законопроекта
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 