29.06.2022 12:33 Рита Парфенова

Харьковские пограничники задержали вооруженного мужчину (фото)

Водитель автомобиля, в котором обнаружили оружие, не смог подтвердить его законностью.





О факте незаконного перемещения оружия сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, передает РЕДПОСТ.



Так, на днях на одном из контрольных постов пограничники остановили легковой автомобиль, которым управлял гражданин Украины. Во время осмотра авто стражи порядка обнаружили охотничий карабин и патроны к нему.

Законность их перевозки мужчина подтвердить не смог. Как объяснил водитель, оружие и боеприпасы принадлежат его знакомому, попросившему их перевезти.





Для принятия дальнейшего правового решения нарушителя и оружие передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, шесть тротиловых шашек и патроны полицейские изъяли у жителя Харьковщины.