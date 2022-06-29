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29.06.2022  12:33   Рита Парфенова

Харьковские пограничники задержали вооруженного мужчину (фото)

Водитель автомобиля, в котором обнаружили оружие, не смог подтвердить его законностью.

Новости Харькова: пограничники нашли оружие в автомобиле

О факте незаконного перемещения оружия сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, передает РЕДПОСТ.

Так, на днях на одном из контрольных постов пограничники остановили легковой автомобиль, которым управлял гражданин Украины. Во время осмотра авто стражи порядка обнаружили охотничий карабин и патроны к нему.

Новости Харькова: пограничники нашли оружие в автомобиле

Законность их перевозки мужчина подтвердить не смог. Как объяснил водитель, оружие и боеприпасы принадлежат его знакомому, попросившему их перевезти.

Новости Харькова: пограничники нашли оружие в автомобиле

Для принятия дальнейшего правового решения нарушителя и оружие передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, шесть тротиловых шашек и патроны полицейские изъяли у жителя Харьковщины.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, оружие, харьков
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