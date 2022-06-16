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16.06.2022  11:12   Рита Парфенова

Больше килограмма взрывчатки нашли в доме жителя Харьковской области

Шесть тротиловых шашек и патроны полицейские изъяли у жителя Харьковщины.

Больше килограмма взрывчатки нашли в доме жителя Харьковской области

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиии, информацию о том, что житель Харьковской области дома хранит боеприпасы, полицейские получили, проводя следственные мероприятия по досудебному расследованию по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели обыск в доме 58-летнего жителя Змиевского района, в ход которого изъяли патроны калибра 5,45 и 7,62 мм, предметы, похожие на разрывные шары и 6 тротиловых шашек весом 200 граммов каждая.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и уведомления о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним,полицейские предотвратили подрыв объекта критической инфраструктуры, обнаружив почти 10 кг тротила.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрывчатка, полиция, харьков
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