В Харькове из супермаркетов Харькова эвакуировали людей (фото, видео)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. По информации очевидцев, из ТРК Украина и Восторга эвакуировали всех посетителей. По предварительной информации ищут взрывчатку.
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Напомним, ранее мы писали о "минировании" школ в Харькове, в ходе которого организаторы преступления от имени подростка требовали миллионы.
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Сегодня востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Утром и днем туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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