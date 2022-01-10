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10.01.2022  19:51   Дмитрий Колоней

В Харькове из супермаркетов Харькова эвакуировали людей (фото, видео)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. По информации очевидцев, из ТРК Украина и Восторга эвакуировали всех посетителей. По предварительной информации ищут взрывчатку.

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Минирование Харьков: Эвакуированы посетители из ТРК Украина

Минирование Харьков: Эвакуированы посетители из ТРК Украина

Напомним, ранее мы писали о "минировании" школ в Харькове, в ходе которого организаторы преступления от имени подростка требовали миллионы.

 

Тэги:  минирование, супермаркет, харьков, трк украина, бомба, взрывчатка
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