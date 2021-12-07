    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Требовали деньги: "минирование" школ в Харькове совершали от имени подростка
07.12.2021  16:45   Виталий Хиневич

Требовали деньги: "минирование" школ в Харькове совершали от имени подростка

Электронное письмо о «минировании» школы было написано от имени Руслана.

Минирование школ Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «MyKharkov.info».
 
Отмечается, что в письме были указаны два номера телефона. По информации издания правоохранители установили, что данные телефонные номера могут принадлежать 13-летнему подростку, который проживает в селе Каменная Яруга, Чугуевского района.
 
 
Отец и его сын сотрудникам полиции сообщили, что несколько месяцев назад парню стали приходить уведомления с требованием уплатить деньги. Если владелец номера откажется, то неизвестным будет отправлять письма с информацией о «минировании» учебных заведений Харьковской области с указанием номера телефона 13-летнего подростка.
 
Напомним, информация о минировании учебных заведений появилась 6 декабря утром в харьковских телеграмм-каналах. Позже ее подтвердили в отделе коммуникаций Нацполиции Харьковской области и ГСЧС Украины.
 
Источник:   MyKharkov.info
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.12 Криминал и происшествия В Харькове на долгострое бетонная плита придавила подростка 07.12 Криминал и происшествия Натравливал собаку на прохожих и ударил полицейского: суд Харьковщины вынес приговор мужчине 07.12 Криминал и происшествия Завершил начатое: на Харьковщине покончил с собой мужчина, которого ранее спасли полицейские
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 