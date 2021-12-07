07.12.2021 16:45 Виталий Хиневич

Требовали деньги: "минирование" школ в Харькове совершали от имени подростка

Электронное письмо о «минировании» школы было написано от имени Руслана.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «MyKharkov.info».

Отмечается, что в письме были указаны два номера телефона. По информации издания правоохранители установили, что данные телефонные номера могут принадлежать 13-летнему подростку, который проживает в селе Каменная Яруга, Чугуевского района.

Отец и его сын сотрудникам полиции сообщили, что несколько месяцев назад парню стали приходить уведомления с требованием уплатить деньги. Если владелец номера откажется, то неизвестным будет отправлять письма с информацией о «минировании» учебных заведений Харьковской области с указанием номера телефона 13-летнего подростка.

Напомним, информация о минировании учебных заведений появилась 6 декабря утром в харьковских телеграмм-каналах. Позже ее подтвердили в отделе коммуникаций Нацполиции Харьковской области и ГСЧС Украины.