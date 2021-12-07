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07.12.2021  16:25   Виталий Хиневич

В Харькове на долгострое бетонная плита придавила подростка

В результате падения плиты парень получил тяжелые травмы.

Падение бетонной плиты в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Харьковской областной клинической детской больнице №1.
 
Отмечается, что в медицинское учреждение поступил 17-летний парень с ампутированными пальцами стопы вследствие падения на ногу бетонной плиты на территории заброшенной стройки. Подростку была оказана медицинская помощь, в частности проведена хирургическая операция с пластикой стопы.
 
В Харькове бетонная плита упала на подростка
 
Для проведения хирургического вмешательства было использовано итальянское средство, которое позволит восстановить кожный покров.
 
Благодаря данному методу ребенок не утратит возможность передвигаться самостоятельно. 
 
Напомним, ранее в Харьковской области ребенок получил травмы руки во время сбора урожая на огородном участке.
 
Источник:   Харьковская областная клиническая детская больница №1.
 Тэги:  происшествие, харьков
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