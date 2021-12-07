07.12.2021 16:25 Виталий Хиневич
В Харькове на долгострое бетонная плита придавила подростка
В результате падения плиты парень получил тяжелые травмы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на страницу в Facebook Харьковской областной клинической детской больнице №1.
Отмечается, что в медицинское учреждение поступил 17-летний парень с ампутированными пальцами стопы вследствие падения на ногу бетонной плиты на территории заброшенной стройки. Подростку была оказана медицинская помощь, в частности проведена хирургическая операция с пластикой стопы.
Для проведения хирургического вмешательства было использовано итальянское средство, которое позволит восстановить кожный покров.
Благодаря данному методу ребенок не утратит возможность передвигаться самостоятельно.
Напомним, ранее в Харьковской области ребенок получил травмы руки
во время сбора урожая на огородном участке.
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