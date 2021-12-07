Эвакуированы люди: в торговом центре Харькова ищут бомбу (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - еще одно минирование. На это раз - на Одесской. Здесь из торгово-развлекательного центра Sun Mal вывели посетителей после того, как поступила информация о минировании.
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Напомним, ранее мы писали о том, что некто Руслан требовал 7 миллионов гривен за несовершение теракта в учебных заведениях города.
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Сеголня можно расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
В преимущественно пасмурный вторник временами будет идти дождь. Туман, видимость 200 – 500 метров.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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