07.12.2021 16:11

Эвакуированы люди: в торговом центре Харькова ищут бомбу (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - еще одно минирование. На это раз - на Одесской. Здесь из торгово-развлекательного центра Sun Mal вывели посетителей после того, как поступила информация о минировании.

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Напомним, ранее мы писали о том, что некто Руслан требовал 7 миллионов гривен за несовершение теракта в учебных заведениях города.