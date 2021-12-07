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07.12.2021  16:11   

Эвакуированы люди: в торговом центре Харькова ищут бомбу (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - еще одно минирование. На это раз - на Одесской. Здесь из торгово-развлекательного центра Sun Mal вывели посетителей после того, как поступила информация о минировании.

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Напомним, ранее мы писали о том, что некто Руслан требовал 7 миллионов гривен за несовершение теракта в учебных заведениях города. 

Тэги:  минирование, супермаркет, харьков, эвакуация
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