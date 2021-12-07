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07.12.2021  15:41   Анжелика Демидова

Витамин D в профилактике COVID-19: что говорят медики

Во время пандемии витамин D стал особо популярен, его иногда прописывают семейные врачи да и сами пациенты принимают без всяких назначений. Что по этому поводу говорят в украинском Минздраве в материале корреспондента РЕДПОСТ.


Фото из открытых источников
Специалисты констатируют, витамин D, который ещё называют "витамином солнца", действительно полезный, т.к. необходим для здоровья. Он помогает организму усваивать кальций и фосфаты из рациона. Это спобоствует укреплению костей, зубов и мышц. А также повышает иммунитет, снижает вероятность заражения бактериями и вирусами, поддерживает работу лёгких, улучшая дыхательную функцию. Так что  приём витамина в сезон ОРВИ и гриппа, да и сейчас, в период эпидемии COVID-19, особенно важен. Но медики предупреждают, всё хорошо в меру. 
 
 
Так как поступление витамина D в организм происходит благодаря солнечному свету,  рекомендуют больше времени бывать на улице и даже в непогожий день найти хотя бы 15-20 минут для прогулки, особенно это касается детей, потому что у малышей недостаток этого витамина может привести к рахиту.
Кроме того, советуют принимать побольше продуктов, которые содержат витамин D - это жирная рыба, молочные продукты, яичные желтки и говяжья печень.
 
А тем людям, которым этого недостаточно, в том числе и в силу имеющихся у них заболеваний, говорят, витамин D следует принимать дополнительно, но прежде посоветоваться с семейным врачом с тем, чтобы пройти тест на уровень витамина D в крови и определить правильную дозировку препарата, так как его чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье, способствовать возникновению гиперкальциемии (переизбыток кальция), а также мочекаменной болезни. С осторожностью, предупреждают медики, также нужно принимать витамин D и людям с заболеваниями ЖКТ, щитовидной железы и открытой формой туберкулеза.
Тэги:  коронавирус, витамин d, харьков, украина, covid-19
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