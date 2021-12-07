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07.12.2021  15:40   Виталий Хиневич

Натравливал собаку на прохожих и ударил полицейского: суд Харьковщины вынес приговор мужчине

Пьяный гражданин вел себя агрессивно и натравливал собаку на прохожих.

На Харьковщине осудили правонарушителя
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что в ходе проведения досудебного расследования выяснилось, что 35-летний мужчина в селе Цуповка Харьковской области, находясь в стадии алкогольного опьянения, натравливал свою собаку породы питбуль на прохожих.
 
На замечания прибывшего наряда полиции нарушитель порядка не реагировал. Вместо этого, он нанес 29-летнему сотруднику полиции телесные повреждения, ударив головой в область лба.
 
 
2 декабря 2021 года Дергачевский районный суд Харьковской области признал правонарушителя виновным, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. 
 
Напомним, 4 октября около 14:04 в отделение полиции поступило сообщение, что в  селе Цуповка Харьковского района неизвестный мужчина напал и избил сотрудника полиции. 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  кража, происшествие, харьков
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