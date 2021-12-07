07.12.2021 15:40 Виталий Хиневич

Натравливал собаку на прохожих и ударил полицейского: суд Харьковщины вынес приговор мужчине

Пьяный гражданин вел себя агрессивно и натравливал собаку на прохожих.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проведения досудебного расследования выяснилось, что 35-летний мужчина в селе Цуповка Харьковской области, находясь в стадии алкогольного опьянения, натравливал свою собаку породы питбуль на прохожих.

На замечания прибывшего наряда полиции нарушитель порядка не реагировал. Вместо этого, он нанес 29-летнему сотруднику полиции телесные повреждения, ударив головой в область лба.

2 декабря 2021 года Дергачевский районный суд Харьковской области признал правонарушителя виновным, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 октября около 14:04 в отделение полиции поступило сообщение, что в селе Цуповка Харьковского района неизвестный мужчина напал и избил сотрудника полиции.