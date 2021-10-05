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05.10.2021  13:15   Виталий Хиневич

Натравил собаку и напал на полицейского: на Харьковщине мужчине грозит уголовная ответственность

Пьяный гражданин вел себя агрессивно и натравливал собаку на прохожих.

На Харьковщине мужчина напал на полицейского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 4 октября около 14:04 в отделение полиции поступило сообщение, что в  селе Цуповка Харьковского района неизвестный мужчина напал и избил сотрудника полиции. 
 
В ходе служебной проверки было установлено, что потерпевший прибыл на место происшествия по обращению жительницы села. Женщина поведала о мужчине, который натравливает собаку на прохожих и ведет себя агрессивно.
 
На замечания прибывшего наряда полиции нарушитель порядка не реагировал. Вместо этого, он нанес 29-летнему сотруднику полиции телесные повреждения, ударив головой в область лба. 
 
Местному 34-летнему жителю села Цуповка грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, в Харьковской области голый мужчина напал на сотрудников полиции. На место происшествия была вызвана бригада «скорой» помощи и следственно-оперативная группа.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал, травля собаки
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