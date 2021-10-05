05.10.2021 13:15 Виталий Хиневич

Натравил собаку и напал на полицейского: на Харьковщине мужчине грозит уголовная ответственность

Пьяный гражданин вел себя агрессивно и натравливал собаку на прохожих.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 4 октября около 14:04 в отделение полиции поступило сообщение, что в селе Цуповка Харьковского района неизвестный мужчина напал и избил сотрудника полиции.

В ходе служебной проверки было установлено, что потерпевший прибыл на место происшествия по обращению жительницы села. Женщина поведала о мужчине, который натравливает собаку на прохожих и ведет себя агрессивно.

На замечания прибывшего наряда полиции нарушитель порядка не реагировал. Вместо этого, он нанес 29-летнему сотруднику полиции телесные повреждения, ударив головой в область лба.

Местному 34-летнему жителю села Цуповка грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области голый мужчина напал на сотрудников полиции. На место происшествия была вызвана бригада «скорой» помощи и следственно-оперативная группа.