10.08.2021 11:59

В Харьковской области голый мужик напал на полицейских (видео)

Мужчина бегал по улице голый и вел себя неадекватно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщение о том , что мужчина ведет себя неподобающим образом, поступило в отделение полиции города Волчанск 7 августа около 15:28 от22-летней жительницы Волчанска.

Прибывшие на место правоохранители увидели мужчину, который перемещался по улице голый и ругался матом. При себе правонарушитель имел пачку сигарет, которую во время общения с полицией выронил.

В ходе осмотра данной пачки стражи порядка установили, что в ней находится синее вещество похожее на наркотическое.

В социальных сетях появилось видео данного инцидента. На опубликованном кадрах видно, как «Адам» напал на полицейских, повалив одного на землю, те в свою очередь использовали против него газовый баллончик.

На место происшествия была вызвана бригада «скорой» помощи и следственно-оперативная группа.

Информацию о случившемся внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 309 ч.1 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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